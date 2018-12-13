Татарстанцы завоевали 16 медалей на первенстве мира по борьбе на поясах

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ»). В селе Высокая Гора, в Универсальном спортивном зале «Биек тау», состоялось первенство мира по борьбе на поясах среди юношей и девушек 15 – 17 лет, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.



В соревнованиях приняли участие спортсмены 12 стран, которые боролись за победу в десяти весовых категориях (среди юношей) и семи весовых категориях (среди девушек). По итогам первенства татарстанцы заработали 16 медалей – пять золотых, шесть серебряных и пять бронзовых.



Сильнейшими в своих весовых категориях стали: Ольга Шугаева (57 кг), Ильназ Рамазанов (71 кг), Булат Юнусов (77 кг), Динар Авхадеев (85 кг) и Фарис Хузин (95 кг).



«Серебро» завоевали Алена Аполлонова (44 кг), Алмаз Зигангараев (50 кг), Аделя Газина (57 кг), Вильдан Саитов (60 кг), Ольга Романова (свыше 70 кг), Альберт Сахабиев (свыше 95 кг).



Бронзовыми призерами стали Ильназ Хамидуллин (45 кг), Алина Карягина (48 кг), Вероника Кулемина (48 кг), Гузалия Гиниятуллина (52 кг), Диана Михайлова (70 кг).



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что татарстанцы завоевали пять золотых медалей на всероссийском чемпионате по корэш.

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