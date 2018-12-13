Предпринимателя из Арского района РТ оштрафовали за падение двух школьников с надувной горки

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ»). Предпринимателя из Арского района Татарстана оштрафовали на 50 тыс. рублей за падение двух школьников с надувной горки. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«В суде установлено, что вечером 29 августа на стадионе в Арске двое мальчиков семи и восьми лет упали на землю с шестиметровой надувной горки. Инцидент произошел из-за перебоя подачи электроэнергии, в результате чего присоединенные к вентилятору рукава, предназначенные для выпускания воздуха, в положение "закрыто" не сработали», – рассказал агентству Руслан Галиев.

Из-за снижения давления горка накренилась, и школьники упали на землю.

Проведенные проверки выявили ряд нарушений: так надувная горка не прошла техобслуживание, а сотрудники, которые монтировали развлекательный комплекс, не имели необходимую подготовку. Был сделан вывод, что инцидент произошел из-за нарушений предпринимателем правил безопасности.

Свою вину бизнесмен полностью признал и выплатил пострадавшим материальную компенсацию.

Суд приговорил предпринимателя к штрафу в размере 50 тыс. рублей.



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