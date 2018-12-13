Более 20 вопросов рассмотрят депутаты на заседании Госсовета Татарстана 19 декабря

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ», Надежда Гордеева). 44-е заседание Государственного Совета Татарстана пятого созыва состоится 19 декабря. Депутаты планируют рассмотреть 22 вопроса. Такое решение было принято сегодня на заседании президиума парламента республики.

Парламентарии обсудят 10 проектов законов республики, представленные к первому и второму чтениям, а также шесть федеральных законопроектов и законодательных инициатив.

Ко второму чтению подготовлен проект закона «О регулировании отдельных вопросов в области организации дорожного движения в РТ», которым определяется парковочная деятельность на территории Татарстана. Также во втором чтении депутаты рассмотрят проект, касающийся изменений в Земельном кодексе РТ. Документ направлен на совершенствование правого регулирования вопросов по установлению зон с особыми условиями использования.

К первому чтению представлен законопроект, которым вносятся изменения в Кодекс РТ о муниципальной службе. «В части определения возможности для муниципальных служащих участвовать в управлении органами профсоюза», – уточнила секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина.

Кроме того, к первому чтению подготовлены проекты, связанные с изменениями в следующие республиканские законы: «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в РТ», «Об использовании лесов».

Помимо этого парламентарии обсудят законопроекты, затрагивающие такие вопросы, как обеспечение жильем детей-сирот, ведение гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, уточнение понятия «предпенсионный возраст», установление компенсационных выплат педагогическим работникам за проведение государственной итоговой аттестации.

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