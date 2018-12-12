Традиционный концерт Госансамбля песни и танца РТ посвятили юбилярам коллектива

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ»). На сцене театра Камала с аншлагом состоялся традиционный концерт Госансамбля песни и танца Татарстана. В этом году программа была посвящена юбилярам коллектива, сообщает пресс-служба ансамбля.



Артисты представили новую программу «Халкыбызнын мирасы» – «Народное наследие», в которую вошли новые вокальные композиции и постановки в современной хореографии, так и любимые публикой хорошо известные номера.



В первом отделении концерта зрители познакомились с историей коллектива во времена работы в нем первой солистки Госансамбля, заслуженной артистки ТАССР, легендарной татарской певицы Разии Тимерхановой (1918 – 1997). В этом году исполняется сто лет со дня ее рождения. На концерте присутствовал и ее сын – директор Татарского академического государственного театра оперы и балета им. М. Джалиля Рауфаль Мухаметзянов.





Талант Разии Тимерхановой долгие годы служил вдохновением для татарских композиторов, которые писали свои произведения специально для нее. Она внесла неоценимый вклад не только в деятельность Госансамбля, но и в развитие татарской песни. Так, первое отделение было составлено из таких номеров золотого фонда коллектива, как известные композиции «Сакмар су», «Аллюки», «Эрбет», «Кара урман», «Чалыштыру» и другие.

Второе отделение программы «Халкыбызнын мирасы» коллектив посвятил 75-летнему юбиляру – действующему хормейстеру, народной артистке РТ Венере Гараевой. Артисты ласково называли ее «мамой» Госансамбля, а в подарок ей и зрителям исполнили известные композиции и совершенно новые номера в ее постановке.



На концерте состоялись премьеры вокально-хореографической композиции «Хоровод» (в постановке главного балетмейстера ансамбля, заслуженной артистки России Раили Гариповой и популярного композитора Радика Салимова), «Юллык» (хореография Халила Ижбердина), «Яна Казан», «Ялово авыл кое», «Татары» (танцы разных этнографических групп татар) и другие.





В финале вечера народной артистке РТ Венере Гараевой вручили высшую награду Всемирного конгресса татар – медаль «За большие заслуги перед татарским народом». А директор Госансамбля Юрий Жуков в своем поздравлении сообщил, что указом Президента РТ Венере Гараевой будет вручена медаль «За доблестный труд».



Завтра, 14 декабря, Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан даст еще один концерт – в культурно-досуговом комплексе имени Ленина.

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