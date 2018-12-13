В Санкт-Петербурге состоялся этап I Международного конкурса чтецов «Джалиловские чтения»

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ»). В Санкт-Петербурге состоялся отборочный этап I Международного конкурса чтецов «Джалиловские чтения», сообщает Постоянное представительство Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Конкурс проводится в семи номинациях: «Джалиль на татарском», «Джалиль на русском», «Джалиль на языках мира», «О Джалиле», «Молодые Джалиловцы», «Изобразительное творчество», «Заочная экскурсия по местам, связанным с Джалилем». Возраст участников составляет от трех до 25 лет в четырех возрастных категориях.



С приветственным словом к участникам обратился Постоянный представитель РТ в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин. Он пожелал всем конкурсантам удачи и отметил, что «Джалиловские чтения» в Ленинградской области начали проводится с момента открытия памятника Герою Советскому Союзу Мусе Джалилю в 2011 году.



Ренат Валиуллин добавил, что конкурс начали проводить во Всероссийском формате под эгидой исполкома Всемирного Конгресса татар, что служит хорошим примером в патриотическом воспитании молодого поколения на примере великого сына татарского народа.



В конкурсе приняли участие 30 чтецов и 16 участников изобразительного творчества. По результатам конкурса члены жюри подвели итоги по разным возрастным категориям и номинациям и наградили победителей.

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