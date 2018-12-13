В казанской Ратуше вручили награды за вклад в развитие города

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ», Егор Никитин). Мэр Казани Ильсур Метшин в казанской Ратуше вручил республиканские и городские награды за вклад в развитие города, а также по итогам подготовки и проведения мероприятий чемпионата мира по футболу 2018 на территории татарстанской столицы. Церемония прошла перед началом работы ХХХ сессии Казгордумы.

Среди тех, кому объявили Благодарность Президента РТ, оказались руководитель казанского исполкома Денис Калинкин, его заместитель Радик Шафигуллин, глава Кировского и Московского районов города Сергей Миронов, а также директор городского Комитета по развитию туризма Дарья Санникова и другие.

Кроме того, Метшин вручил благодарственное письмо Кабмина РТ директору МУП «ПАТП-2» Альберту Мухаметшину. Среди иных наград оказались Благодарность мэра Казани, знак отличия «За безупречную службу Казани» и почетные грамоты. Последнюю получила преподаватель детской школы искусств № 9 Людмила Закирзянова за многолетний труд и вклад в развитие системы допобразования.

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