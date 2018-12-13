(Казань, 13 декабря, «Татар-информ»). В Татарстане на территории ПАО «Танеко» от удара током погиб рабочий. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
«11 декабря на территории ПАО "Танеко" погиб 33-летний электрик. По предварительным данным, сотрудник ООО "Татремэлектромонтаж" получил удар током во время проведения плановых работ по обслуживанию электрощита», – уточнил Андрей Шептицкий.
От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
Следователи начали доследственную проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства трагедии.