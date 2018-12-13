По улицам Сибгата Хакима и Бондаренко в Казани ограничат движение в новогодние праздники

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ»). В период празднования новогодних праздников в столице Татарстана будет ограничено движение транспорта по улицам, которые расположены около Центра семьи «Казан». Об этом сообщается на портале мэрии.

С 25 декабря до 9 января ограничат движение транспорта в обе стороны улицы Сибгата Хакима, на участке от пересечения с улицей Декабристов до пересечения с улицей Абсалямова.

Также будет ограничено движение в обе стороны улицы Бондаренко, на участке от жилого дома № 3 до примыкания к улице Сибгата Хакима.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на открытии главной елки Казани перед Центром семьи «Казан» выберут народного Деда Мороза. Также к Новому году в столице Татарстана украсят 11 общественных пространств города.

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