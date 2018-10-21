Татар-информ

13 декабря 2018, 10:59

Общество

На фестивале «Жемчужина Татарстана» состоится свадьба известной поэтессы Лилии Салахутдиновой

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Общество

На фестивале «Жемчужина Татарстана» состоится свадьба известной поэтессы Лилии Салахутдиновой

Лилия Салахутдинова является участницей первого конкурса «Жемчужины Татарстана».

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ»). 14 декабря в Казани состоится V Республиканский конкурс среди женщин с ограниченными возможностями здоровья «Жемчужина Татарстана 2018». Фестиваль соберет десять девушек из семи районов Татарстана. Об этом сообщает отдел по работе с пресс-службами и связям с общественностью Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

В рамках мероприятия состоится официальное торжественное бракосочетание известной поэтессы Лилии Салахутдиновой, которая является участницей первого конкурса «Жемчужина Татарстана». И впервые за историю «Жемчужины Татарстана» прозвучит гимн конкурса, авторами и исполнителями которых стали участницы прошлых лет Вероника Лазарева и Киселева Анастасия.

Концертная программа и торжественная церемония награждения участниц пройдет в Детском центре «Экият».

Фестиваль состоится при участии министра труда, занятости и социальной защиты Эльмиры Зариповой, заместителя Председателя Государственного Совета РТ, руководителя объединения женщин-депутатов «Мэрхэмэт-Милосердие» Татьяны Ларионовой, «Мисс мира 2013» среди девушек на инвалидных колясках, общественного деятеля, основателя фонда «Возможно все!» Ксении Безугловой и других.

В октябре этого года известная казанская поэтесса Лилия Салахутдинова и ее избранник Ришат Тимергалеев сыграли никах в мечети «Ярдэм». Поздравить молодоженов приехал и мэр Казани Ильсур Метшин. Несмотря на то, что Лилия Салахутдинова прикована к инвалидной коляске, она ведет активную социальную и творческую жизнь. Лилия не только известная поэтесса, она также является заместителем вице-президента по воспитательной части лечебно-учебного реабилитационного центра «Ярдэм». Лилия также курирует проект «Поддержим друг друга».

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В нашей мечети "Ярдэм" сегодня прошло радостное событие, появилась ещё одна новая семья! Дорогие наши сотрудники Лилия @liliyasalah и Ришат @rishattimergal , весь коллектив мечети и фонда "Ярдэм" поздравляет вас с таким знаменательным днём! Пусть в вашей семье будет царить любовь, понимание, уважение! Цените друг друга и пусть каждый вместе прожитый день будет наполнен радостными событиями и теплотой ! Счастье вашей семье! #никах#никахвмечетиярдэм#счастьямолодым#фондярдэм#новаясемья#мечетьярдэм

Публикация от Мечеть "Ярдэм" (@mechet_yardem_official)

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