Татар-информ

13 декабря 2018, 20:32

Культура

В Альметьевске выступит звезда Венской оперы Аида Гарифуллина

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Культура

В Альметьевске выступит звезда Венской оперы Аида Гарифуллина

В программе прозвучат произведения Джоаккино Россини, Винченцо Беллини, Александра Бородина, Николая Римского-Корсакова, Петра Чайковского и других.

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ»). 14 декабря в Альметьевске выступит уроженка Казани, звезда мировой оперной сцены Аида Гарифуллина, сообщает пресс-служба ПАО «Татнефть».

Концерт состоится во Дворце культуры «Нефтьче».

Солистка Венской оперы, заслуженная артистка Татарстана Аида Гарифуллина выступит совместно с Государственным симфоническим оркестром Татарстана под управлением народного артиста России Александра Сладковского.

фото: tatneft.ru

В программе прозвучат произведения Джоаккино Россини, Шарля Гуно, Винченцо Беллини, Александра Бородина, Николая Римского-Корсакова, Петра Чайковского, Руджеро Леонкавалло, Фарида Яруллина, Рустема Яхина и других композиторов.

До концерта в Альметьевске звезда оперной сцены уже дала два шоу в сопровождении ГСО РТ – 8 декабря она выступила в Казани и 11 декабря – в Москве, на площадке Большого зала Московской консерватории имени П. Чайковского.

Это не первый визит звезды мировой оперной сцены в Альметьевск. В прошлом году в Нефтеграде состоялся концерт Аиды Гарифуллиной и Государственного академического симфонического оркестра России имени Светланова.

 

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