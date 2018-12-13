Татар-информ

13 декабря 2018, 10:04

Экономика и финансы

УФАС по РТ потребовало от «УфаНет» прекратить распространять агрессивную рекламу против «Таттелеком»

Рекомендуем

Экономика и финансы

УФАС по РТ потребовало от «УфаНет» прекратить распространять агрессивную рекламу против «Таттелеком»

Фото: архив/Рамиль Гали

Компания из Башкортостана распространяла рекламу, в которой обещала скорость в 10 раз выше, чем в «Таттелеком».

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ»). УФАС по РТ потребовало от компании «УфаНет» из Башкортостана прекратить распространять рекламу, которая задевает честь и деловую репутацию татарстанской компании «Таттелеком». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Претензии УФАС касаются рекламного объявления, в котором АО «УфаНет» предлагала скорость Интернета в 10 раз выше, чем у татарстанской компании. Разбирательство УФАС начато по инициативе ПАО «Таттелеком».

В УФАС по РТ отметили, что такой текст рекламы является актом недобросовестной конкуренции, так как содержит некорректное сравнение услуг интернет-связи и телевидения ПАО «Таттелеком» и АО «УфаНет».

«Основным видом деятельности АО „УфаНет“ является деятельность в области связи на базе проводных технологий, а основным видом деятельности ПАО „Таттелеком“ является деятельность по предоставлению услуг телефонной связи, дополнительными видами деятельности являются услуги в области радиовещания, документальной электросвязи, в области связи на базе проводных технологий», — говорится в сообщении ведомства.

Данные, распространяемые компанией из Уфы об услугах связи, в сравнении с услугами связи, предоставляемыми ПАО «Таттелеком», не имеют подтверждения на официальные технические испытания услуг. А также в рекламе «УфаНет» содержатся слова, создающие впечатление о превосходстве компании над ее конкурентом, пояснили в УФАС по РТ.

АО «УфаНет» работает в Казани под брендом Казгорсеть.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В следующем году бюджет Казани превысит 23 млрд рублей
Новости дня
11:03
В Татарстане на территории ПАО «Танеко» от удара током погиб рабочий

По факту гибели мужчины начата доследственная проверка.

11:00
В следующем году бюджет Казани превысит 23 млрд рублей

Городские власти намерены увеличивать казну на протяжении следующих трех лет.

10:59
На фестивале «Жемчужина Татарстана» состоится свадьба известной поэтессы Лилии Салахутдиновой

Лилия Салахутдинова является участницей первого конкурса «Жемчужины Татарстана».

10:55
В казанской Ратуше вручили награды за вклад в развитие города

Награды от градоначальника получили представители муниципальной власти, автотранспортных предприятий и образования.

10:45
После отравления казанских школьников крысиным ядом возбуждено уголовное дело

Прокуратура РТ взяла расследование уголовного дела под особый контроль.

10:39
Роман Абрамович с партнерами заинтересовались финансированием в ВСМ Москва — Казань

Компании подали предварительные заявки и теперь ждут от Правительства решения о размере, сроках и порядке софинансирования проекта.

10:04
УФАС по РТ потребовало от «УфаНет» прекратить распространять агрессивную рекламу против «Таттелеком»

Компания из Башкортостана распространяла рекламу, в которой обещала скорость в 10 раз выше, чем в «Таттелеком».

09:44
Самыми популярными подарками на Новый год стали парфюмерия и бытовая техника

Маркетолог назвал самые популярные подарки на Новый год-2019.

09:25
Фура из РТ с новогодним гуманитарным грузом для детей ЛНР и ДНР прибыла в Ростовскую область

Сейчас грузовик ожидает разгрузки в Донском спасательном центре МЧС России.

09:12
Дистрибьютор авиазапчастей из США требует с ЮВТ Аэро 7,5 млн рублей

Start Aviation LLC поставляла ЮВТ Аэро авиазапчасти, иск рассматривает Арбитражный суд РТ.

09:00
Аэропорт «Казань» нарастил грузоперевозки на 23% с начала 2018 года

Логистический центр на базе аэропорта столицы Татарстана обслуживает почти 12 млн человек в РТ и за ее пределами.

08:46
Роскомнадзор пригрозил заблокировать Google
08:32
Минобрнауки РТ утвердило семь выбранных народным голосованием направлений работы на 2019 год

До марта следующего года должно пройти общественное обсуждение результатов реализации публично сформированных целей и задач министерства.

08:30
Игорь Безуевский назначен главным судебным приставом Татарстана

В течение последнего года он исполнял обязанности главы Управления ФССП по РТ.

08:20
В WorldSkills Kazan 2019 поучаствуют 1 600 молодых профессионалов

Планируется, что чемпионат по профмастерству соберет в татарстанской столице 200 тыс. зрителей.

08:16
Центробанк РФ сообщил о стремительном росте числа переводов денег с карты на карту
08:00
По итогам года аэропорт Казани на четверть нарастит международный пассажиропоток

Большинство иностранцев посетило татарстанскую столицу во время чемпионата мира по футболу.

07:52
Оригинал-макет обложки дебютного альбома группы «Кино» выставят на торги
07:38
Женская сборная России по гандболу сыграет с Румынией в полуфинале чемпионата Европы
07:24
В России могут ввести наказание за посты с неуважением к власти
07:10
В Доме Актера покажут три драмы и одну комедию о людях на перепутье

Показ начнется 14 декабря с ленты «Без репетиций» режиссера Наркаса Искандарова.

06:56
Опрос: треть россиян желают себе здоровья на Новый Год
06:42
ГИБДД запретила менять ПДД
06:28
Бугульма приняла всероссийский турнир по борьбе среди спортсменов-инвалидов по слуху

Борцовский турнир собрал около ста спортсменов из разных регионов страны.

06:14
Нижнекамский аэропорт поборется за приз зрительских симпатий в национальной премии

Подведение итогов голосования и награждение победителей состоится 6 февраля 2019 года.

События


ТАТАР-ИНФОРМ
в Яндекс.Дзен
Подписаться
×