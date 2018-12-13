УФАС по РТ потребовало от «УфаНет» прекратить распространять агрессивную рекламу против «Таттелеком»

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ»). УФАС по РТ потребовало от компании «УфаНет» из Башкортостана прекратить распространять рекламу, которая задевает честь и деловую репутацию татарстанской компании «Таттелеком». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Претензии УФАС касаются рекламного объявления, в котором АО «УфаНет» предлагала скорость Интернета в 10 раз выше, чем у татарстанской компании. Разбирательство УФАС начато по инициативе ПАО «Таттелеком».

В УФАС по РТ отметили, что такой текст рекламы является актом недобросовестной конкуренции, так как содержит некорректное сравнение услуг интернет-связи и телевидения ПАО «Таттелеком» и АО «УфаНет».

«Основным видом деятельности АО „УфаНет“ является деятельность в области связи на базе проводных технологий, а основным видом деятельности ПАО „Таттелеком“ является деятельность по предоставлению услуг телефонной связи, дополнительными видами деятельности являются услуги в области радиовещания, документальной электросвязи, в области связи на базе проводных технологий», — говорится в сообщении ведомства.

Данные, распространяемые компанией из Уфы об услугах связи, в сравнении с услугами связи, предоставляемыми ПАО «Таттелеком», не имеют подтверждения на официальные технические испытания услуг. А также в рекламе «УфаНет» содержатся слова, создающие впечатление о превосходстве компании над ее конкурентом, пояснили в УФАС по РТ.

АО «УфаНет» работает в Казани под брендом Казгорсеть.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.