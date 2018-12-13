Татар-информ

13 декабря 2018, 09:25

Происшествия

Фура из РТ с новогодним гуманитарным грузом для детей ЛНР и ДНР прибыла в Ростовскую область

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Происшествия

Фура из РТ с новогодним гуманитарным грузом для детей ЛНР и ДНР прибыла в Ростовскую область

Сейчас грузовик ожидает разгрузки в Донском спасательном центре МЧС России.

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ»). Фура из Татарстана с новогодним гуманитарным грузом для детей ЛНР и ДНР прибыла Ростовскую область. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Грузовик «Ивеко» находится в Донском спасательном центре МЧС в поселке Ковалевка, и ожидает разгрузки.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в понедельник, 10 декабря, из МЧС Татарстана в Луганскую и Донецкую народные республики выехала фура с гуманитарным новогодним грузом для детей.

Всего было собрано порядка 7 тыс. новогодних подарков (сладкие наборы, гигиенические средства, белье, книги и канцтовары).

Собрать подарки детям Луганской и Донецкой народных республик помогли Министерство промышленности и торговли РТ, Министерство образования и науки РТ, Министерство по делам молодежи РТ, а также крупные промышленные предприятия республики – АО «Нэфис косметикс», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез», ОАО «ICL—КПО ВС», АО «Казанский Гипронииавиапром», АО «НПО ГИПО», АО «Зеленодольский завод им. А. М. Горького», АО «ЭНИКС», АО «Ремдизель», ООО «Казанский электромеханический завод», ООО ПКФ «БЕТАР», АО «Производственное объединение Елабужский автомобильный завод» и АО «КМПО».
 

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