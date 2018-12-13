Самыми популярными подарками на Новый год стали парфюмерия и бытовая техника

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ», Виктория Елфимова). Парфюмерия и бытовая техника пользуются наибольшим спросом в качестве новогодних подарков, рассказал маркетолог Николас Коро RT. В наиболее популярную категорию он также выделил книги.

«Невероятно приятно, что в этом году книги вновь возвращаются в категорию наиболее популярных подарков, особенно если они дорогие, трендовые. Из новичков — все, что связано с русскими народными промыслами. Такого не было уже более 10 лет», — прокомментировал Коро.

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