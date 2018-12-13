Алексей Новиков

13 декабря 2018, 08:30

Происшествия

Игорь Безуевский назначен главным судебным приставом Татарстана

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Происшествия

Игорь Безуевский назначен главным судебным приставом Татарстана

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

В течение последнего года он исполнял обязанности главы Управления ФССП по РТ.

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ»). Игорь Безуевский назначен главным судебным приставом Татарстана, сообщила ИА «Татар-информ» главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

На должность главы Управления Федеральной службы судебных приставов по Татарстану Игорь Безуевский назначен приказом Министерства юстиции РФ.

Игорь Безуевский родился в Казани в январе 1963 года. В 1985 году окончил Казанский химико-технологический институт, в 1994 году – Академию МВД РФ по специальности «юрист».

В 1985 году Игорь Безуевский начал свою карьеру в органах МВД и УИН Министерства юстиции России по Татарстану. В 2003-м занял пост главы отдела собственной безопасности ГУ Минюста РФ по РТ. Один год (с 2004 по 2005 год) был и. о. заместителя руководителя Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан. С 2005 по 2010 год занимал пост заместителя главного судебного пристава Татарстана УФССП по РТ. С 2010 по 2011 год – заместитель начальника Управления Министерства юстиции Российской Федерации по РТ.

С 2014 по 2018 год занимал должность заместителя главного судебного пристава РТ. До назначения Безуевский с января 2018 года был в должности исполняющего обязанности руководителя Управления ФССП России по РТ.

Игорь Безуевский награжден государственной наградой РТ «За доблестный труд». Неоднократно отмечен ведомственными наградами ФССП России за достижение высоких результатов в профессиональной деятельности.

За годы службы Игорь Безуевский зарекомендовал себя высококвалифицированным, профессионально подготовленным, обладающим организаторскими способностями, волевыми качествами и образцово исполняющим служебные обязанности.
 

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