Дистрибьютор авиазапчастей из США требует с ЮВТ Аэро 7,5 млн рублей

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ», Алексей Залитко). Американская компания Start Aviation LLC взыскивает с ЮВТ Аэро 7,5 млн рублей за поставку авиазапчастей, речь идет о долге и убытках поставщика из США. Дело рассматривает Арбитражный суд РТ.

Компания Start Aviation LLC базируется во Флориде и занимается поставкой запчастей для самолетов Boeing, Airbus, Bombardier.

ЮВТ Аэро эксплуатирует 8 самолетов Bombardier CRJ200, в компании не стали раскрывать подробности спора.

Компания была основана в 2015 году на базе закрывшейся Ак Барс Аэро. Начиная с прошлого года, самолеты компании летают международными рейсами.

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