Татар-информ

13 декабря 2018, 08:20

Общество

В WorldSkills Kazan 2019 поучаствуют 1 600 молодых профессионалов

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Общество

В WorldSkills Kazan 2019 поучаствуют 1 600 молодых профессионалов

Планируется, что чемпионат по профмастерству соберет в татарстанской столице 200 тыс. зрителей.

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ»). С 22 по 27 августа 2019 Казань примет мировой чемпионат по профессиональному мастерству «Ворлдскиллс». Об этом сообщают организаторы соревнований.

Миссия «Ворлдскиллс» — продвижение профессионального образования и популяризация рабочих профессий.

В мероприятии поучаствуют 1 600 молодых профессионалов из 60 стран. Участники будут соревноваться по 56 компетенциям.

Помимо основных компетенций чемпионат WorldSkills Kazan 2019 станет площадкой для соревнований по профессиям будущего FutureSkills и для юных участников до 16 лет WorldSkills Juniors.

Оценивать участников будут 1 500 экспертов, а помогать им — 3 500 волонтеров из России и других стран.

Планируется, что мероприятие посетит 200 тыс. зрителей.

Организаторами чемпионата являются: международная организация WorldSkills International, российский оператор движения WorldSkills Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров “Молодые профессионалы” (Ворлдскиллс Россия)» и казанская АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

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