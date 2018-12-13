Центробанк РФ сообщил о стремительном росте числа переводов денег с карты на карту

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ»). Россияне стали чаще переводить деньги с одной банковской карты на другую, пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу Центробанка.

За первые девять месяцев текущего года сумма таких переводов превысила сумму за весь 2017 год, достигнув 19,2 трлн рублей. Переводы составляют 13% от всех операций по банковским картам физлиц.

Кроме того, на 15% в сравнении с прошлым годом увеличилось число банковских карт, при помощи которых за первые девять месяцев 2018 года совершали как минимум одну операцию. При этом средний чек по операциям с карты в торговых точках и сервисах снизился с 891 рубля в прошлом году до 847 в этом.

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