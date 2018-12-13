Оригинал-макет обложки дебютного альбома группы «Кино» выставят на торги

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ»). Оригинал-макет обложки первого альбома группы «Кино» «45» продадут на аукционе, сообщается на портале аукционного дома «Литфонд».

Оригинал-макет был предназначен для тиражирования на «бобинных» магнитофонах. Его оценили в 280 — 300 тыс. рублей.

Альбом «45» музыканты группы «Кино» записали совместно с коллегами из «Аквариума» благодаря содействию Бориса Гребенщикова. Он включает 12 песен.

Лот попал на аукцион из собрания первого барабанщика группы Романа Баринова, отмечает «Литфонд».

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