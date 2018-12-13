Татар-информ

13 декабря 2018, 07:24

Политика

В России могут ввести наказание за посты с неуважением к власти

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Политика

В России могут ввести наказание за посты с неуважением к власти

Сенатор Андрей Клишас предлагает дополнить статью 20.1 Кодекса РФ «Мелкое хулиганство».

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ»). В России могут ввести наказание за посты в Интернете, которые выражают «явное неуважение» к государству, его официальным символам и власти, а также к обществу. Соответствующий законопроект в Госдуму внесли председатель Комитета Совфеда по конституционному законодательства Андрей Клишас и другие сенаторы, сообщает РИА Новости.

По словам Клишаса, действующее законодательство подразумевает ответственность за выражение явного неуважения к перечисленному в общественных местах. Интернет также является общественным пространством, и его пользователи должны соблюдать «правила допустимого поведения», считает председатель комитета.

Сенатор предлагает дополнить статью 20.1 Кодекса РФ «Мелкое хулиганство».

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