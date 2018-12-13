Опрос: треть россиян желают себе здоровья на Новый Год

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ»). Почти треть (30%) россиян в новогоднюю ночь желают здоровья себе и своим близким, следует из данных опроса, проведенного специалистами сервиса SuperJob. Об этом сообщает РИА Новости.

11% респондентов загадывают богатство под бой курантов, 9% — счастья и мира во всем мире. Кроме того, 6% россиян желают в Новом году обрести жизненное благополучие, а 5% — стабильность в жизни. По 4% опрошенных хотят любви и жилья, а по 3% — создать семью и родить ребенка.

Эксперты также выяснили, что о здоровье чаще всего задумываются женщины (32%), когда мужчины чаще загадывают богатство (11%).

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