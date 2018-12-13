ГИБДД запретила менять ПДД

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ»). Российская Госавтоинспекция ввела мораторий на внесение поправок в правила дорожного движения. Об этом заявил глава Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин, сообщает ТАСС.

«Никакие поправки мы инициировать не будем, потому что всех замучили и запутали», — сказал Митрошин. По его словам, процесс поставлен «на паузу».

Запрет на внесение изменений в ПДД коснется только Министерства внутренних дел. Минтранс и Правительство России по-прежнему могут изменять правила.

Руководитель ГИБДД Михаил Черников призвал «не баловаться этими изменениями». Он отметил, что население не всегда информируют об очередном изменении ПДД.

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