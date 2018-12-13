Татар-информ

13 декабря 2018, 08:32

Наука и образование

Минобрнауки РТ утвердило семь выбранных народным голосованием направлений работы на 2019 год

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Наука и образование

Минобрнауки РТ утвердило семь выбранных народным голосованием направлений работы на 2019 год

До марта следующего года должно пройти общественное обсуждение результатов реализации публично сформированных целей и задач министерства.

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ»). Перечень публично сформированных целей и задач Минобрнауки Татарстана на 2019 год утвержден приказом министерства.

Утверждено семь направлений работы Министерства образования и науки РТ на следующий год. В частности, ведомству необходимо будет обеспечить все образовательные организации республики кнопками экстренного вызова полиции; увеличить доступность детсадов для детей от 1,5 до 3 лет; повысить долю дошкольных образовательных организаций, здания которых не требуют капремонта.

Кроме того, необходимо будет увеличить число ресурсных центров, привлечь большее число детей от 5 до 18 лет к занятиям по программам дополнительного образования, повысить охват горячим питанием в школах. Также нужно будет увеличить количество школ, в которых действуют программы естественно-научной, математической и информационно-технологической направленности.

В документе отмечается, что организационному отделу министерства до 11 июля необходимо подготовить информацию о реализации целей и задач по итогам первого полугодия 2019 года.

«До 1 марта 2019 года обеспечить проведение общественного обсуждения результатов реализации публично сформированных целей и задач министерства на 2019 год с участием членов общественного совета при министерстве, группы экспертов, принимавших участие в публичном формировании целей и задач, граждан, средств массовой информации», – говорится в тексте приказа.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что осенью 2018 года в Татарстане стартовал пилотный проект по публичному формированию целей и задач исполнительных органов государственной власти и общественному контролю за их исполнением на 2019 год. Его участниками стали министерства так называемого «социального» блока – Минздрав, Минкультуры, Минобрнауки и Минтрудсоцзащиты, больше всего работающие с населением. 

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