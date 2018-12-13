Форвард УНИКСа о матче против «Уникахи»: Не совладал с эмоциями в концовке и набрал пять фолов

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ»). Американский форвард казанского УНИКСа Джеки Кармайкл в своем первом матче за казанцев в Кубке Европы набрал 10 очков. Комментируя победу в матче против испанской «Уникахи», он объяснил и свое удаление за пять фолов.

«Да, в очень нервной концовке немного не совладал с эмоциями, вот и набрал столько фолов. Главное, что в итоге мы победили, значит, я счастлив. Однако собственной игрой я не удовлетворен, должен был сыграть лучше», — резюмировал Кармайкл.

Комментируя ход встречи, форвард УНИКСа отметил, как сильно разнились начало и концовка матча в исполнении обеих команд. «Очень разными получились начало матча и его концовка. На нашей игре поначалу сказывалась нервозность, нам непременно нужно было побеждать, чтобы выйти в топ-16 с первого места в группе. А во второй половине мы заиграли спокойнее, лучше защищались, отсюда и результат», — объяснил Джеки.

В результате прошедшей игры казанцы гарантировали себе первое место в группе «Д».

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