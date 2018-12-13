Татар-информ

13 декабря 2018, 00:12

Спорт

Защитник УНИКСа о своей игре в матче с «Уникахой»: Пять фолов — следствие усталости в конце матча

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Спорт

Защитник УНИКСа о своей игре в матче с «Уникахой»: Пять фолов — следствие усталости в конце матча

Игрок казанцев набрал 21 очко, сделал 6 подборов, но недоиграл встречу с «Уникахой» из-за пяти фолов.

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Американский защитник казанского УНИКСа Эрик Макколлум, ставший одним из героев победного матча Кубка Европы с испанской «Уникахой» (87:84), прокомментировал свою игру.

Игрок набрал 21 очко, сделал 6 подборов, но недоиграл встречу из-за пяти фолов. Макколлум отметил, что такое порой случается. 

«Я немало забил, спасибо ребятам — вовремя снабжали меня мячом. Что касается пяти фолов, то это следствие усталости в концовке. Да и нервы немного подвели, слишком нужна была нам победа. Словом, мы выиграли, вернулись на первое место в группе, с него и выходим в топ-16 турнира», — резюмировал Макколлум.

В предпоследнем матче группового турнира Кубка Европы казанцы обыграли испанцев и гарантировали себе первое место в группе «Д».

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