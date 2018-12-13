(Казань, 13 декабря, «Татар-информ»). Диета с малым количеством соли оказалась полезна только для женщин, а не для мужчин. К такому выводу пришла группа медиков, результаты исследований которой опубликованы в журнале Hypertension, передает РИА Новости.

В последнее время ученые обратили внимание на связь между употреблением больших количеств соли и повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также разных форм слабоумия. В результате популярность малосолевых диет выросла, однако они не оказывали особого влияния на состояние здоровья тех, кто их придерживался.

Изучит результаты прежних экспериментов, исследователи предположили, что соль по-разному влияет на работу сосудов у мужчин и женщин. Для проверки гипотезы они провели опыт на мышах разного пола. Одну группу грызунов кормили обычной едой, а другую – пищей, содержавшей 4% соли.

Через неделю у самок, которых кормили пересоленной едой, давление в сосудах выросло на 10 мм ртутного столба, что повысило риск развития болезней сердца в несколько раз. Однако состояние самцов практически не изменилось.

Причина этого была в том, что организм представительниц женского пола вырабатывает больше альдостерона – гормона, управляющего скоростью вывода воды и натрия из организма, что и приводит к повышению давления. Исправить ситуацию удалось с помощью одного из мочегонных препаратов, хотя самки и продолжали есть ту же вредную пищу.

По мнению ученых, эксперимент показал, что малосолевые диеты полезны только для женщин и тех немногих мужчин, тело которых плохо реагирует на изменения концентрации альдостерона. Кроме того, и они могут вместо этого просто принимать лекарства, противоположные этому гормону по своему действию.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.