(Казань, 13 декабря, «Татар-информ»). Государственный фольклорный ансамбль «Бермянчек» дал благотворительный концерт в Тетюшском доме-интернате для престарелых и инвалидов, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.



Артисты представили программу из самых лучших и классических номеров своего многогранного репертуара. На протяжении многих лет «Бермянчек» ведет активную благотворительную деятельность, принимает участие в сольных и совместных с другими ансамблями концертах, юбилейных вечерах, дает бесплатные концерты в домах престарелых и инвалидов в разных районах республики.



Ансамбль был создан по инициативе общественной организации кряшен Татарстана, постановлением Кабинета Министров РТ при поддержке Министерства культуры РТ в 2008 году. Артисты изучают, исполняют и сохраняют творчество кряшенского народа, работают в контакте с фольклористами, балетмейстерами, историками, с фольклорными кряшенскими коллективами.



Коллектив «Бермянчек» является лауреатом всероссийского конкурса «Интерфолк», международного конкурса «Алтын майдан», дипломантом международных конкурсов «Дукат фест» (Босния и Герцеговина) и «Боекчекмэдже» (Турция).

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