«Почта России» нарастила грузоперевозки через казанский аэропорт на 23%

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ», Егор Никитин). Создание логистического почтового центра (ЛПЦ) «Почты России» на базе казанского аэропорта заметно оживило грузоперевозки в главной воздушной гавани Татарстана. С начала года показатель вырос более чем на 20%. Об этом в беседе с корреспондентами ИА «Татар-информ» рассказал генеральный директор Международного аэропорта «Казань» Алексей Старостин.

«Мы фиксируем рост объемов грузоперевозок на протяжении всего года. Сейчас прирост составляет порядка 22-23%», – отметил Старостин.

Он добавил, что казанский аэропорт активно развивает сотрудничество с крупнейшими грузооператорами Европы и Азии, перенимая их опыт в этой сфере. При этом создание ЛПЦ должно приблизить Казань к новому формату города с центральным элементом в виде воздушной гавани.

«Строительство логистического почтового центра (ЛПЦ) – это не только новый этап в совершенствовании транспортной инфраструктуры РФ и Татарстана, но и важнейший шаг в реализации концепции развития аэропорта "Казань" как аэротрополиса – небольшого города с эффективной логистической и коммерческой инфраструктурой, центральным элементом которого является воздушная гавань», – сообщил Алексей Старостин.

В завершение он добавил, что уже сейчас ЛПЦ на базе казанского аэропорта обслуживает почти 12 млн жителей не только Татарстана, но и других регионов страны. При этом центр занимается сортировкой посылок для 3,5 тыс. почтовых отделений.

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