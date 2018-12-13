В Заинске впервые проведенный экспресс-тест на ВИЧ вызвал большой отклик среди жителей

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ»). В Заинске впервые прошло экспресс-тестирование на ВИЧ, приуроченное ко всемирному Дню борьбы со СПИДом. Узнать свой ВИЧ-статус анонимно и бесплатно смогли заинцы в центральной районной поликлинике, сообщает «Заинск-информ».



Организатором масштабной акции стал набережночелнинский «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».



Анонимное исследование на ВИЧ-инфекцию было организовано в заинской центральной поликлинике впервые и вызвало большой интерес среди жителей. Прием длился с 8 утра до 5 часов вечера, за это время тестирование прошли сорок человек разных возрастов. Врачей удивило, что на обследование пришли даже люди пожилого возраста, обеспокоенные здоровьем своих внуков. Представители третьего возраста хотели побольше узнать о данном заболевании.



Врач-эпидемиолог заинской ЦРБ Фалых Зайнуллин рассказал, что на сегодняшний день в Заинске на диспансерном учете состоят 115 человек. Ежегодно выявляется от 15 до 20 человек с этим диагнозом. Обследование на ВИЧ-инфекцию проходят более 30% населения.



Первый случай заболевания СПИДом в Заинске был зарегистрирован в 2000 году, с того времени в районе диагностировано уже 200 человек с этим диагнозом. Несмотря на то, что лекарства от СПИДа нет, люди с этим заболеванием имеют возможность жить полноценной жизнью, и ранняя диагностика при этом имеет решающее значение.

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