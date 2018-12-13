Нижнекамский аэропорт поборется за приз зрительских симпатий в национальной премии

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ»). Нижнекамский аэропорт «Бегишево» принимает участие в национальной премии «Воздушные ворота России». Сотрудники «Бегишево» призвали жителей республики оценить по пятибалльной шкале комфортность воздушной гавани – лучший аэропорт получит приз зрительских симпатий, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.



В остальных номинациях, включая главную – «Лучший аэропорт года», победителей определит экспертный совет, в который вошли представители отраслевых общественных организаций, руководители авиакомпаний, журналисты федеральных и региональных средств массовой информации.



Подведение итогов голосования и награждение победителей состоится 6 февраля 2019 года.



Аэропорт «Бегишево» дважды одерживал победу – в 2015-и и 2016 году – в номинации «Лучший аэропорт России», а также становился серебряным призером в категории «Лучший аэропорт 2017» с пассажиропотоком до 2-х млн человек в год.

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