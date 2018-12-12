Бугульма приняла всероссийский турнир по борьбе среди спортсменов-инвалидов по слуху

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ»). Во Дворце единоборств Бугульмы завершился открытый всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди спортсменов-инвалидов по слуху, посвященный памяти бугульминцев Гарифа Закирова и Вячеслава Айдуганова. Соревнования были приурочены к Международному дню инвалидов, пишет «Бугульминская газета».

Заслуженный учитель Российской Федерации Гариф Закиров много лет возглавлял Бугульминскую школу-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья (ранее – специальная общеобразовательная школа-интернат для слабослышащих детей). Вместе с заслуженным тренером России Раисом Садыковым он организовал секцию для детей-инвалидов по слуху. Уже несколько десятков лет бугульминские ребята успешно выступают не только на всероссийских первенствах, но и на международных соревнованиях.

Вячеслав Айдуганов – основатель инженерного производственного центра крупного предприятия Бугульмы, заслуженный изобретатель России и Татарстана. Он был прекрасным спортсменом, неоднократно становился победителем и призером соревнований по шахматам, а также спонсировал их. В частности, благодаря ему обновился инвентарь в шахматном клубе «Белая ладья». С его поддержкой добились положительных результатов многие акробаты, борцы, кикбоксеры, тяжелоатлеты.

Нынешний борцовский турнир собрал около 100 спортсменов из разных российских округов. Соревнования проводились по вольной и греко-римской борьбе. Схватки борцов проходили одновременно на двух коврах. Среди соревнующихся были 22 призера и победителя всероссийских первенств, 12 обладателей наград международных соревнований.

В результате состязаний победителями турнира в своих весовых категориях среди бугульминцев стали Ленур Абдуллин, Евгений Семенин, Рим Зиннуров, Радель Курбиев, Венер Литфуллин.

Пополнили копилку своих наград Данис Суворов, Ислам Латыпов, Айнур Абдуллин. Ребят к соревнованиям подготовили Владимир Давыдов и Раис Садыков.

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