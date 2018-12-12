Жители двух сел Мамадышского района выведены из зоны затопления

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ»). 213 жителей села Алгаево и села Нижняя Ошма Мамадышского района выведены из зоны возможного затопления. Также предотвращен возможный ущерб от негативного воздействия вод в период весеннего половодья на сумму 318 млн рублей, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.



Ежегодно жители этих двух сел с тревогой ждали весеннего половодья, в зону затопления и подтопления попадали жилые дома, приусадебные участки и объекты социальной инфраструктуры.



На сегодняшний день на реках Искубаш и Ошма, на которых находятся эти населенные пункты, завершились руслорегулирующие мероприятия. Проведение работ стало возможным благодаря федеральной программе по развитию водохозяйственного комплекса.



Комиссия, в состав которой вошли заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский, начальник Управления экономики и инвестиционной деятельности Минэкологии РТ Тагир Валиев, руководитель исполнительного комитета Мамадышского района Ильшат Дарземанов, оценили качество проведенных работ.



На сегодняшний день подготовительные работы по расчистке русла реки Казанка ведутся и у города Арск. Уже начаты работы по расчистке берегов от древесно-кустарниковой растительности и русла от донных отложений.



Природоохранные мероприятия позволят защитить 391 человека, попадающих в зону затопления, объекты социальной инфраструктуры, среди которых — арский детский сад № 11, парк «Казан су». Общий предотвращенный ущерб составит 656 млн рублей.

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