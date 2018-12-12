Высокогорские фигуристы заняли шесть первых мест на открытом первенстве района

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ»). В Ледовом дворце «Биектау» Высокогорского района состоялось открытое первенство Высокогорского района РТ по фигурному катанию на коньках, пишет газета «Высокогорские вести».



На ледовую арену вышло около 200 спортсменов из Республики Татарстан и других регионов. Юные фигуристы Высокогорского района показали отличные результаты и заняли шесть первых мест.



Фигуристы Высокогорского района – совсем юные спортсмены. Соревнования для них – это не столько желание завоевать медали, сколько умение преодолеть себя и справиться со страхами. Победа над самим собой важнее медалей, признается одна из победительниц открытого первенства Саида Закирова. Она поделилась, что испытывает радостные эмоции, но постарается катать программу чище.

Тренер по фигурному катанию Дарья Евстегнеева рассказала, что проводить по нескольку часов на льду непросто, особенно маленьким деткам трех и четырех лет.



Карина Шамсетдинова впервые на коньки тоже встала в очень юном возрасте, а на открытом первенстве она заняла второе место. Юная спортсменка отмечает, что на достигнутом останавливаться не собирается.



Впереди победителей ждет второй этап открытого первенства и Кубок федерации. Мероприятия состоятся в Ледовом дворце Высокогорского района в середине апреля следующего года.

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