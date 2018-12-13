Тетюшским пенсионерам рассказали о возможностях телемедицины в Университете третьего возраста

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ»). В Тетюшском районе для слушателей программы «Школа правовых знаний» в Университете третьего возраста прошло очередное занятие на тему «Телемедицина», пишет газета «Тетюшские зори».



Занятие состоялось при участии руководителя филиала ООО «Росгосстрах» Ларисы Ильиной. Она рассказала пожилым пациентам о возможностях телемедицины – использование современных средств коммуникаций для дистанционного предоставления врачебных и консультационных услуг.



На данный момент в Татарстане осуществляется проект «IT в ФАПы», он пока работает в пилотном режиме, однако в скором времени жители удаленных сел республики смогут воспользоваться услугами столичных врачей дистанционно. Также они смогут с помощью фельдшера записаться в любой удобный для себя день и время на прием к врачу в центральную поликлинику. Сразу после рекомендаций врача по видеосвязи фельдшер записывает пациента на прием в один день к тем специалистам, к которым необходимо обратиться дополнительно для уточнения диагноза.

«Эта программа очень интересна и полезна, – поделилась слушательница курсов Наталья Шарипова. – Думаю, ей следует воспользоваться».

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