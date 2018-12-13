Татар-информ

13 декабря 2018, 07:10

Культура

В Доме Актера покажут три драмы и одну комедию о людях на перепутье

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Культура

В Доме Актера покажут три драмы и одну комедию о людях на перепутье

Показ начнется 14 декабря с ленты «Без репетиций» режиссера Наркаса Искандарова.

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ»). В Доме Актера 14 и 15 декабря состоится «Время кино: Cinepromo. Трудный выбор» – кинопоказы трех драм и одной комедии о людях на перепутье и их непростом выборе, сообщает пресс-служба Дома Актера.

Показ начнется 14 декабря с ленты «Без репетиций» режиссера Наркаса Искандарова. Сюжет посвящен любимому публикой молодому актеру московского театра – Саше Платонову, который ведет себя странно: он грубит режиссеру, забывает текст во время спектакля, опаздывает на репетицию и затевает драку на банкете.

Также зрители увидят фильм «Конфуз» режиссера Ирины Бас, в главной роли сыграл известный актер Кирилл Плетнев. Молодой режиссер на площадке своего полнометражного дебюта не предполагает, какую цену ему придется заплатить за воплощение собственного художественного замысла при съемке постельной сцены. Скандалы с актерами, конфуз для всей группы и едва не разрушенная личная жизнь — это лишь малая часть того, что его ждет.

Картина под названием «Вася» режиссера Андрея Бушнева повествует о молодом человеке, который приезжает в деревню в поиске родственников, но встречает он старика, который думает, что Вася – его сын, который пропал без вести. Лента «Исповедь мизантропа» режиссера Татьяны Жуковой посвящена Петру Вяземскому, который решает перевоспитать «гопника» с помощью науки, поэзии и музыки – и у него выходит наилучшим образом.

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