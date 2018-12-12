В Госсовете Татарстана отклонили большинство поправок к законопроекту о парковках

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Около 30 поправок поступило на законопроект об организации парковочной деятельности в Татарстане. Большая часть из них была отклонена. Таблицу поправок депутаты рассмотрели сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.

Речь идет о проекте республиканского закона «О регулировании отдельных вопросов в области организации дорожного движения в РТ». Он был принят в первом чтении на 43-м заседании парламента 19 ноября.

Председатель профильного комитета Марат Галеев назвал рассматриваемый на заседании вопрос «щепетильным».

«В простонародье законопроект получил название “о парковках”, но он не только о парковках, там действительно речь идет о регулировании дорожного движения. Федеральный закон принят. Он обсуждался много месяцев. Достаточно выверенный, формулировки его проверены жизнью. Мы сейчас приводим законопроект в соответствие с федеральным. Цели закона обозначены, и за рамки поставленных федеральным законом задач мы выйти не можем. Законопроект вызвал интерес в обществе, обсуждался, как и федеральный», – заявил депутат.

Председатель комитета подчеркнул, что законопроект направлен на обеспечение бесперебойного движения транспорта в городе, которое привело бы к снижению пробок. Кроме того, он касается необходимости ограничения движения автомобилей во время массовых мероприятий, ремонта газопроводов.

Говоря о поправках, поступивших к проекту, Галеев заметил, что большинство из них «выходят за рамки федерального закона». «Четыре поправки имеют целесообразный характер. Все остальные, к сожалению, кроме одной, представленной комитетом, выходят за пределы, установленные федеральным законодательством», – констатировал он.

Отклонены, например, поправки о бесплатном времени работы парковок в рабочие дни с 19.00 до 7 утра (сейчас с 21.00), а также о снижении стоимости за платную парковку для студентов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что законопроектом запрещается размещение платных парковок на территориях, прилегающих к образовательным и медицинским организациям, а также к зданиям органов госвласти и местного самоуправления, учреждениям, предоставляющим государственные и муниципальные услуги. Кроме того, на землях, которые относятся к имуществу многоквартирных домов.

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