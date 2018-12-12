Главный тренер УНИКСа о победе над «Уникахой»: Нам было очень важно выйти в топ-16 с первого места

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал сегодняшнюю победу над «Уникахой» (87:84) в Кубке Европы, подчеркнув, что в топ-16 его команда должна была выйти непременно с первого места, чего она в итоге и добилась.

«Поздравляю ребят с победой. Это очень важный результат для нас. Да, мы давно квалифицировались в топ-16, но для нас было очень важно выйти с первого места. Мы более серьезно сыграли во второй половине, особенно в защите», — сказал наставник казанцев.

Говоря о ситуации в первой половине игры, в которой счет вели испанцы, Прифтис посчитал главной проблемой хозяев стресс.

«У нас были проблемы с пик-н-роллами, в интенсивности, но главное — это стресс. Хотя мы не экспериментировали, играли в привычный нам баскетбол», — резюмировал наставник казанцев.

Он не стал выделять кого-то персонально в своей команде. «Да, Пиеррия Хенри внес большой вклад в победу (19 очков, +6 подборов и +8 передач), забивал в нужные моменты. Но выиграла вся команда, каждый внес свой вклад в победу», — подчеркнул Прифтис.

Неудачные броски Антона Понкрашова и Хенри с линии штрафных в концовке — они не реализовали пять бросков подряд — Прифтис объяснил усталостью: «Это все следствие стресса в нервной концовке, а точнее усталости».

В предпоследнем матче группового турнира Кубка Европы УНИКС обыграл «Уникаху» и гарантировал себе первое место в группе «Д».

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