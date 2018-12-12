Тренер «Уникахи» о матче с УНИКСом: Лидировали большую часть матча и проиграли из-за потерь в конце

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер испанской баскетбольной команды «Уникаха» Луис Казимиро прокомментировал поражение от УНИКСа (84:87) в Кубке Европы, отметив хорошую игру своей команды в большей части матча.

«Мы лидировали большую часть матча, но из-за потерь в концовке мы проиграли», — лаконично резюмировал испанский тренер.

Казимиро не стал выделять кого-то персонально в УНИКСе, резонно заметив, что вся команда хозяев была хороша: «Вся казанская команда сыграла хорошо. Поэтому не могу выделить кого-то одного».

Казимиро не стал раздувать инцидент в концовке игры, когда наставника гостей рукой задел игрок УНИКСа Пиеррия Хенри. «Нет проблем, обычный игровой момент. Хотя можно посмотреть видео, но все было в рамках правил», — посчитал испанский тренер, очень горячо в ходе матча отреагировавший на столкновение с Хенри.

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