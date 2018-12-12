Минниханов и врио губернатора Забайкальского края обсудили вопросы по обмену опытом между регионами

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). Президент Татарстана и врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов сегодня во время встречи в Москве обсудили вопросы по обмену опытом на межрегиональном уровне, сообщается на официальном портале Президента РТ.

Осипов рассказал о социально-экономической ситуации в Забайкальском крае и отметил, что краю был бы интересен и полезен опыт республики в части привлечения инвестиций, открытия новых производств и увеличения доходности.

По словам врио губернатора Забайкальского края, сейчас регион по основным российским рейтингам не поднимается выше 70-го места, несмотря на то, что забайкальцы имеют планы по привлечению в регион инвестиций.

Президент Татарстана подчеркнул, что республика как один из динамично развивающихся регионов России готова делиться накопленным опытом, знаниями по разным направлениям экономики с другими субъектами РФ.

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