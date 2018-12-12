Главный тренер ХК с мячом «Динамо»: Недоволен исполнением угловых, надеюсь, это нехватка практики

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ», Артур Шипилов). Главный тренер хоккейного клуба «Динамо-Казань» Ильяс Хандаев объяснил поражение от «Уральского трубника» со счетом 3:6 и назвал причиной неудачи паузу в чемпионате.

«Перерыв в сезоне плохо сказался на нас, так как мы потеряли ритм игры. Я сказал ребятам на тренировке: „Кто раньше войдет в игру, тот и победит“. Раньше вошли соперники», — поделился Хандаев.

Также он отметил недостатки игры своих подопечных: «Никакая тренировка не заменит игру, это и сказалось на реализации. Недоволен исполнением угловых, но надеюсь, что это нехватка игровой практики».

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