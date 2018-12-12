Наставник клуба по хоккею с мячом «Уральский трубник»: Была мужская борьба, но мы в ней победили

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ», Артур Шипилов). Главный тренер клуба по хоккею с мячом «Уральский трубник» Алексей Жеребков прокомментировал победу над казанским «Динамо» со счетом 3:6.

«Двухнедельный перерыв пошел нам на пользу. Мы разобрались с атакой и с обороной, поэтому сегодня у нас многое получалось. Сегодня была мужская борьба, но мы в ней победили. Нам нужно было терпеть при счете 3:2. Второй гол мы сами себе привезли, знали, что соперник будет нагнетать, но мы справились», — сообщил Жеребков.

Следующую игру команда из Первоуральска проведет 15 декабря против московского «Динамо».

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