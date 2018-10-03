(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). Семена кукурузы под урожай 2019 года для хозяйств Татарстана завезут из Краснодарского края. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил гендиректор ассоциации «Элитные семена Татарстана» Юрий Еров.

По его словам, ассоциация стала официальным дистрибьютером кукурузокалибровочного завода «Кубань» Краснодарского края. Она займется реализацией поставляемых этим предприятием семян кукурузы сельхозформированиям республики.

«Будем реализовывать хозяйствам протравленные семена гибридов кукурузы под урожай 2019 года с нашей базы в Чистополе», — сообщил Еров, уточнив, что теперь сельхозпроизводителям не придется ездить за семенным материалом в Краснодарский край и нести транспортные расходы. Эти расходы берет на себя поставщик — ККЗ «Кубань», который объединяет более 20 сельскохозяйственных семеноводческих предприятий Краснодарского края и является оригинатором гибридов кукурузы Краснодарского НИИ сельского хозяйства им. П. П. Лукьяненко и НПО «КОС-МАИС».

Как сообщили в Минсельхозе РТ, кукуруза является одной из самых ценных кормовых культур, а введение зерна кукурузы в рацион коров позволяет заметно повысить продуктивность дойного поголовья и увеличить надои. «Мы считаем оптимальным, когда в структуре кормового клина под кукурузу отводится не менее 15 — 17% посевных площадей. При этом под кукурузу на зерно — 0,5 гектара на корову», — уточнил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ильдус Габдрахманов.

По данным Минсельхозпрода РТ, в текущем году в республике кукуруза на зерно была посеяна на площади 54,6 тыс. гектаров, на корм — на площади 147,5 тыс. гектаров.

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