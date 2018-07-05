УНИКС выиграл в матче с «Уникахой» и гарантировал себе первое место в группе Кубка Европы

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В предпоследнем матче группового турнира Кубка Европы казанский УНИКС обыграл испанскую «Уникаху» со счетом 87:74 и гарантировал себе первое место в группе «Д».

До матча испанцы шли первыми за счет лучшей разницы мячей: у «Уникахы» +91, у казанцев +86. Обе команды одержали по 7 побед при 1 поражении. «Уникаха» проиграла в первом туре в Вильнюсе «Ритас», УНИКС оступился в Малаге, где «Уникаха» выиграла в овертайме 23 октября (82:80). Победа казанцев с любым счетом гарантировала УНИКСу выход в топ-16 с первого места. Иные расклады теоретически могли привести нашу команду на финише группового этапа и на второе, и на третье место.

В последнем туре испанцы 19 декабря примут дома итальянский «Фиат», давно потерявший все шансы на продолжение борьбы за Кубок Европы с нулем побед. А вот казанцам в тот же день надо будет играть во Франкфурте-на-Майне со «Скайлайнерс», это будет игра совсем другого уровня и накала, поскольку немцы, уступившие в Казани всего три очка (80:83), имеют реальные шансы попасть в топ-16 со второго места.

В чемпионате Испании «Уникаха» после 11 туров занимает четвертое место, 8 побед при 3 поражениях. Лидирует «Барселона», 10-1. В последнем туре 8 декабря Уникаха" проиграла в гостях «Ховентуду» (86:93).

Сегодняшний матч казанцы начали в таком составе: Трент Локетт, Джеки Кармайкл, Евгений Колесников, Пиеррия Хенри и Костас Каймакоглу. Отметим возвращение в состав Мелвина Эжима, он сегодня попал в заявку УНИКСа. Не попали в заявку Павел Сергеев и Артем Клименко.

Трехочковый Колесникова и данк Локетта — 5:0, тотчас выходит на замену Джамар Смит. Гости свои первые очки заработали лишь через три с половиной минуты после начала встречи, но быстро вышли вперед — 5:7. Вступают в игру Антон Понкрашов, Морис Ндур, Максим Шелекето. Тем временем «Уникаха» делает рывок (12-2) — 7:12. Словом, первая четверть осталась за испанцами — 18:20.

В начале второго периода вошел в игру Эррик Макколлум, а за ним и Андрей Кощеев. Две «трехи» подряд от Смита и Макколлума позволили УНИКСу вернуть лидерство — 26:24. «Уникаха» ответила соответственно — 28:30. Вступил в игру Эжим. Испанцы же продолжают исправно забивать из-за дуги — 32:38. Гости атакуют лучше, чем хозяева защищаются — 35:42. Так что и первую половину «Уникаха» заслуженно выиграла — 38:44. Подбор 11-18, передачи 9-13, «трехи» 6-7.

Догнать испанцев никак не получается, они постоянно ведут в счете, Шермадини почти не промахивается из-под кольца — 52:58. Наконец за минуту до последнего перерыва Хенри забивает второй трехочковый подряд, ничья — 62:62. Решающей стала четвертая десятиминутка. Очень нервная четверть получилась — по три атаки подряд, однако команды никак не могут забить. Макколлум набрал уже 21 очко, 72:69 в середине четверти. Кармайкл зверским данком вынуждает гостей срочно брать тайм-аут — 76:71. Кармайкл получает пятый фол, успев набрать 10 очков. Пятый фол за 1.05 до конца получает и Фернандес, на табло — 82:78. Казанцы не забивают 4 штрафных подряд. Успокаивает всех «трехой» Смит за 42 секунды — 85:79. Пятый фол у Макколлума за 23 секунды. И все же УНИКС дожал соперника.

За тур до финиша группового этапа УНИКС с 8 победами и с одним поражением занимает первое место в группе. 19 декабря казанцы сыграют во Франкфурте-на-Майне со «Скайлайнерс». А 16 декабря в рамках чемпионате Единой лиги ВТБ УНИКС встретится в Перми с «Пармой».

УНИКС (Казань, Россия) — «Уникаха» (Малага, Испания) — 87:84 (18:20, 20:24, 26:20, 23:20). Самые результативные: УНИКС — Макколлум (21+6 подборов), Смит (14), Хенри (19+8 передач), Кармайкл (10), Ндур (10); «Уникаха» — Шермадини (22+7 подборов), Фернандес (11), Вилтжер (16).

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