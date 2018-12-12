(Казань, 12 декабря, «Татар-информ», Елена Кривопатре). В Казани приставы арестовали бытовую технику женщины, задолжавшей алименты почти на полмиллиона. Сегодня вечером судебные приставы-исполнители Советского района вышли в очередной рейд по алиментам. Такие рейды они проводят два-три раза в неделю, чтобы найти нерадивых родителей, которые накопили долги по выплатам своим детям.

В сегодняшнем списке должников в основном женщины — часть из них лишена родительских прав, у некоторых дети живут в детских домах либо с отцами. Вместе с сотрудниками ФССП по РТ корреспондент ИА «Татар-информ» прошел по четырем адресам.

Мать-должница задолжала почти полмиллиона рублей своему 12-летнему сыну. Сначала приставы долго не могли попасть в ее квартиру, но потом дверь открыл мужчина. Он рассказал, что является дядей должницы и предложил приставам-исполнителям подождать ее внутри.

«Женщину уже привлекали к уголовной ответственности за неуплату алиментов, она была лишена родительских прав. Сейчас она вносит ежемесячно незначительные суммы, но их недостаточно, чтобы погасить долг. Поэтому будем решать вопрос об аресте имущества», — рассказала пристав.

Через некоторое время женщина пришла домой. Как только она появилась на пороге, сразу начала скандалить.

«Опять на суд... Вы же забираете у меня деньги каждый месяц! У меня чеки же есть! Десять тысяч у меня каждый месяц удерживают», — возмущалась она.

Женщина каждый раз называла разные суммы. Пристав пыталась объяснить ей, что ежемесячно нужно оплачивать определенную сумму и плюс ко всему закрывать накопившийся долг. Казалось, должница просто не хотела ничего слышать. Женщина рассказала, что ее сын живет с отцом, который не дает им видеться. В законном браке они никогда не состояли, а сейчас между ними развязалась настоящая вражда. Мальчик живет в паре домов от матери и не идет на контакт даже со сводной сестрой.

Приставы арестовали бытовую технику женщины. Самое ценное, что они смогли найти, — это микроволновка и стиральная машина. Деньги с продажи пойдут в счет погашения долга.

Дверь следующей квартиры никто не открыл. Соседи рассказали, что там никто не живет.

«Эта гражданка не платит алименты своему десятилетнему ребенку, который живет в детском доме. Официально она нигде не работает, поэтому пока мы не можем взыскивать платежи с ее зарплаты. На данный момент ее задолженность достигла 200 тысяч рублей», — рассказала пристав-исполнитель Советского отдела ФССП по РТ Юлия Сердюк.

В третьей квартире дома тоже никого не оказалось. Приставы отметили, что застать должников на месте достаточно сложно — они либо на работе, либо скрывают свой настоящий адрес.

Сотрудники ФССП по РТ оставили в двери должницы письменное требование с просьбой явиться на прием в отделение и отметили, что намерены оформить принудительный привод женщины для дальнейшей работы по взысканию с нее долга. Женщина также лишена родительских прав, ее четырехлетний ребенок живет в детском доме, а задолженность достигла нескольких сотен тысяч рублей.

По следующему адресу дверь открыли молодые люди, которые плохо говорили по-русски и не могли ничего объяснить. Судя по количеству обуви, стоявшей в углу, здесь живет как минимум 15 человек. Увидев делегацию из журналистов и приставов, соседи заволновались. Позже они рассказали, что нерадивая мать здесь не живет, а квартиру сдает иностранцам.

«Из-за них тут тараканы по всему дому бегают. Они снимают эту квартиру, а работают дворниками, чистят тут снег, правда не очень хорошо», — рассказала местная жительница.

Должницы и правда не было дома. Выяснилось, что она родом из Узбекистана, двое ее детей живут в детдоме и не получают никакой помощи от матери.

«Эта гражданка имеет задолженность с 2017 года. Ежемесячно она должна выплачивать порядка 20 тысяч рублей, сейчас долг за каждого ребенка достиг 170 тысяч рублей. О неизвестных гражданах, которых мы тут обнаружили, будет сообщено в налоговую и миграционную службу», — объяснила Юлия Сердюк.

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