Хоккеисты «Динамо-Казани» проиграли третий матч из четырех последних

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ», Артур Шипилов). Клуб по хоккею с мячом «Динамо-Казань» в домашнем матче на стадионе «Ракета» оказался слабее гостей из Первоуральска «Уральский трубник». Итоговый счет встречи — 3:6.

На игре присутствовали новоиспеченные чемпионы России по женскому хоккею на траве «Динамо-Гипронииавиапром» во главе с наставником команды Валентиной Апельганец. «Мы приехали, чтобы поддержать „Динамо-Казань“, а также пожелать ей победы. Мы передаем свой чемпионский дух и ожидаем увидеть интересную игру», — через Instagram обратилась к болельщикам капитан клуба по хоккею на траве Ирина Осипова.

Матч начался с обоюдоострых атак, которые к взятию ворот не приводили. Лишь на 16-й минуте ворота казанцев были распечатаны. С передачи Дениса Багаева отличился игрок «Уральского трубника» Михаил Красиков.

Хозяева продолжили агрессивную игру на чужой половине поля, однако отыграться не получалось. Игорь Ларионов после красивого сольного прохода не сумел переиграть вратаря гостей.

«Динамо» долгое время владело преимуществом и после затяжной позиционной атаки потеряло мяч, который подхватил Александр Воронковский. Выйдя на рандеву с голкипером казанцев, на 36-й минуте Воронковский увеличил отрыв от казанского клуба.

Совсем грустными болельщиков подопечных Ильяса Хандаева сделал Григорий Липин. В концовке тайма казанцы массированной атакой закатили-таки мяч в ворота соперника. С передачи Леонида Бедарева гол забил Игорь Ларионов.

Второй тайм начался с гола Дениса Артюшина. Игрок казанцев сократил разрыв в счете до минимума, но атак «Динамо» не прекратило. Серьезным препятствием во взятии ворот у «Уральского трубника» стал его голкипер Артём Прохоров, который раз за разом выручал свою команду.

А вот Александр Темников, вратарь «Динамо-Казани», пропустил: Андрей Герасимов после розыгрыша свободного удара отправил мяч в ворота казанцев. Спустя ещё 5 минут счет стал 2:5. Гол забил Петр Цыганенко. После ещё одного свободного удара, исполненного Максимом Ширяевым, «динамовский» вратарь, казалось бы, зафиксировал мяч, однако тот все же предательски заполз за линию ворот.

На последней минуте матча казанцам удалось немного подсластить концовку: после углового окончательный счет установил Алексей Воробьев — 3:6.

Следующую встречу коллектив из Татарстана также проведет дома, на стадионе «Ракета». Казанцы сыграют 15 декабря против кемеровского «Кузбасса».

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