«Водоканал»: В Казани изношено более 70% сетей и сооружений водоснабжения

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Казани износ сетей и сооружений водоснабжения составляет более 70% и ежегодно увеличивается в среднем на 2-3%. Об этом сообщил сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров.

Предприятие «Водоканал» обслуживает свыше 300 сооружений, обеспечивающих водоснабжение и водоотведение города, более 3 тыс. км инженерных сетей, значительная часть которых проложена в 50-70-х годах прошлого века, рассказал докладчик. «Состояние сооружений и применяемые технологии, внедренные в 40-70-х годах, требуют модернизации и реконструкции с доведением до современных и экологических нормативов», – добавил он.

По словам Егорова, для улучшения качества водоснабжения предприятие реализует долгосрочную инвестиционную программу на период до 2028 года. Со следующего года по программе при условии дополнительного финансирования предусмотрена реализация таких крупных проектов, как реконструкция Волжского водозабора и очистных сооружений Казани, строительство водопроводного узла «Дербышки».

«Проблемным вопросом в Казани остаются бесхозные сети, а также сети, находящиеся на балансе предприятий, признанных банкротами, и являющиеся фактически бесхозными. Износ всех принятых на баланс сетей составляет более 90%. А с 2009 года нами принято более 900 км сетей. Это сопоставимо с протяженностью федеральной трассы Казань – Москва», – констатировал директор «Водоканала».

В Татарстане остаются муниципальные районы, в которых доля подземных источников водоснабжения не соответствует гигиеническим требованиям из-за отсутствия зон санитарной охраны, продолжил замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Ильдус Насыров. «60% подземных источников воды не соответствуют в полной мере нормативным показателям питьевой воды», – подчеркнул он.

В то же время, согласно данным Роспотребнадзора по РТ, 96,9% жителей республики обеспечены доброкачественной и условно доброкачественной питьевой водой, заявил Насыров. «По этому показателю мы входим в десятку регионов России по обеспечению качественной питьевой водой», – заметил он.

Замминистра также сообщил, что для реализации национального проекта «Чистая вода» в Татарстане из федерального бюджета до 2024 года планируется выделить 825 млн рублей, в том числе в 2019 году – 27,3 млн рублей.

«Региональный паспорт проекта вчера направили в Минстрой РФ. Выделенные на следующий год 27,3 млн рублей потребуют софинансирования со стороны республики в размере 19%. Эти средства заложены в бюджете РТ. Эти средства будем предлагать на разработку проектно-сметной документации. И с 2020 года проводить работы по повышению качества питьевой воды на территориях, согласованных с Минэкологии и Роспотребнадзором. То есть мы попросили указать населенные пункты, где в первую очередь необходимо повышение качества питьевой воды», – заключил он.

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