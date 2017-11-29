Татар-информ

12 декабря 2018, 21:10

Общество

«Водоканал»: В Казани изношено более 70% сетей и сооружений водоснабжения

Рекомендуем

Общество

«Водоканал»: В Казани изношено более 70% сетей и сооружений водоснабжения

Фото: архив/Михаил Захаров, gossov.tatarstan.ru

Значительная часть инженерных сетей в столице Татарстана была проложена в 50-70-х годах прошлого века.

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Казани износ сетей и сооружений водоснабжения составляет более 70% и ежегодно увеличивается в среднем на 2-3%. Об этом сообщил сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров.

Предприятие «Водоканал» обслуживает свыше 300 сооружений, обеспечивающих водоснабжение и водоотведение города, более 3 тыс. км инженерных сетей, значительная часть которых проложена в 50-70-х годах прошлого века, рассказал докладчик. «Состояние сооружений и применяемые технологии, внедренные в 40-70-х годах, требуют модернизации и реконструкции с доведением до современных и экологических нормативов», – добавил он.

По словам Егорова, для улучшения качества водоснабжения предприятие реализует долгосрочную инвестиционную программу на период до 2028 года. Со следующего года по программе при условии дополнительного финансирования предусмотрена реализация таких крупных проектов, как реконструкция Волжского водозабора и очистных сооружений Казани, строительство водопроводного узла «Дербышки».

«Проблемным вопросом в Казани остаются бесхозные сети, а также сети, находящиеся на балансе предприятий, признанных банкротами, и являющиеся фактически бесхозными. Износ всех принятых на баланс сетей составляет более 90%. А с 2009 года нами принято более 900 км сетей. Это сопоставимо с протяженностью федеральной трассы Казань – Москва», – констатировал директор «Водоканала».

В Татарстане остаются муниципальные районы, в которых доля подземных источников водоснабжения не соответствует гигиеническим требованиям из-за отсутствия зон санитарной охраны, продолжил замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Ильдус Насыров. «60% подземных источников воды не соответствуют в полной мере нормативным показателям питьевой воды», – подчеркнул он.

В то же время, согласно данным Роспотребнадзора по РТ, 96,9% жителей республики обеспечены доброкачественной и условно доброкачественной питьевой водой, заявил Насыров. «По этому показателю мы входим в десятку регионов России по обеспечению качественной питьевой водой», – заметил он.

Замминистра также сообщил, что для реализации национального проекта «Чистая вода» в Татарстане из федерального бюджета до 2024 года планируется выделить 825 млн рублей, в том числе в 2019 году – 27,3 млн рублей.

«Региональный паспорт проекта вчера направили в Минстрой РФ. Выделенные на следующий год 27,3 млн рублей потребуют софинансирования со стороны республики в размере 19%. Эти средства заложены в бюджете РТ. Эти средства будем предлагать на разработку проектно-сметной документации. И с 2020 года проводить работы по повышению качества питьевой воды на территориях, согласованных с Минэкологии и Роспотребнадзором. То есть мы попросили указать населенные пункты, где в первую очередь необходимо повышение качества питьевой воды», – заключил он.  

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Директор «Водоканала» предложил вдвое поднять тарифы на воду в Казани
Новости дня
22:45
К концу года на рынке труда Татарстана сократилось число вакансий

В республике зарегистрировано более 10 тыс. безработных.

22:36
В шести моногородах Татарстана наблюдается рост количества безработных

За неделю число безработных не изменилось только в одном моногороде республики – Менделеевске.

22:34
Главный тренер ХК с мячом «Динамо»: Недоволен исполнением угловых, надеюсь, это нехватка практики

Ильяс Хандаев назвал причиной неудачи перерыв в сезоне.

22:26
В Казани приставы арестовали бытовую технику женщины, задолжавшей алименты почти на полмиллиона

В Казани приставы вышли в очередной рейд по взысканию алиментов с женщин-должниц.

22:25
Центробанк назвал ставку проектного финансирования для застройщиков
22:06
Наставник клуба по хоккею с мячом «Уральский трубник»: Была мужская борьба, но мы в ней победили

Алексей Жеребков прокомментировал победу над «Динамо-Казань» со счётом 3:6.

21:56
Участники Великой Отечественной войны получат единовременную выплату ко Дню Победы
21:50
УНИКС выиграл в матче с «Уникахой» и гарантировал себе первое место в группе Кубка Европы

На счету у обеих команд — и у казанцев, и у испанцев — до сегодняшнего матча было по 7 побед при 1 поражении в группе.

21:46
В черном списке Росконтроля оказались 17 брендов сливочного масла
21:38
В России на 6% выросло число людей, готовых к переезду для трудоустройства
21:24
Хоккеисты «Динамо-Казани» проиграли третий матч из четырех последних

Встреча на стадионе «Ракета» против «Уральского трубника» завершилась со счетом 3:6.

21:10
«Водоканал»: В Казани изношено более 70% сетей и сооружений водоснабжения

Значительная часть инженерных сетей в столице Татарстана была проложена в 50-70-х годах прошлого века.

21:00
Госдума поддержала продление льготного периода оплаты штрафов ГИБДД
20:44
Директор «Водоканала» предложил вдвое поднять тарифы на воду в Казани

Минимально необходимый тариф на 2019 год должен составлять 36 рублей по водоснабжению и 30 рублей по водоотведению, заявил Андрей Егоров.

20:42
ОПЕК улучшила прогноз по добыче нефти в России в 2018 и 2019 годах
20:30
Минниханов заявил о необходимости находить новые рынки сбыта для продукции РТ

На экспорт идет примерно половина продукции промышленности республики.

20:22
Госдума разрешила россиянам бесплатно рыбачить на водных объектах общего пользования
20:10
Президент РТ призвал активнее использовать татарский язык для его сохранения

По мнению Рустама Минниханова, работу по сохранению языка должны вести в том числе и сами его носители.

19:58
Рустам Минниханов: Проект Соборной мечети Казани требует серьезной проработки

Президент РТ заверил, что соборная мечеть будет возводиться не за счет бюджетных средств.

19:56
Минпромторг РФ предложил продлить эксперимент по маркировке сигаретных пачек
19:42
Союз WorldSkills Russia дал высшую оценку «Казань Экспо»

Международный выставочный центр принимает первый чемпионат WorldSkills федерального значения.

19:32
В Татарстане откроется шестой в стране игровой парк для слабовидящих детей

Волонтеры подарят воспитанникам казанского реабилитационного центра «Ярдэм» новогодние подарки.

19:20
Страны ЕАЭС намерены ввести единую электронную валюту
19:08
В Казани стартовал чемпионат в сфере IT и IoT-технологий DigitalSkills 2018

Состязания по 24 компетенциям собрали на площадке международного выставочного центра «Казань Экспо» свыше 200 участников из 14 стран мира.

18:56
Росстат улучшил прогноз роста ВВП страны в III квартале
События


ТАТАР-ИНФОРМ
в Яндекс.Дзен
Подписаться
×