Участники Великой Отечественной войны получат единовременную выплату ко Дню Победы

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). Участники Великой Отечественной войны в 2019 году получат единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей ко Дню Победы. Об этом на заседании оргкомитета «Победа» заявила вице-премьер Правительства РФ Татьяна Голикова, пишет «Российская газета».

Единовременную материальную помощь участникам войны до этого предложил оказывать каждый год, а не только к юбилеям Победы, Президент России Владимир Путин.

Соответствующие предложения для осуществления выплаты будут представлены в I квартале будущего года, пояснила вице-премьер.

При этом в среднем ветераны Великой Отечественной будут получать в 2019-м пенсию в размере 44 тыс. рублей в месяц, добавила она.

По словам Голиковой, сейчас в стране насчитывается около 1,4 млн ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, приравненных к ним лиц и членов их семей, отмечает ТАСС.

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