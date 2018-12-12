Директор «Водоканала» предложил вдвое поднять тарифы на воду в Казани

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров предложил поднять тарифы на водоснабжение и водоотведение в Казани – до 36 рублей по водоснабжению и 30 рублей по водоотведению. Он сделал это сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.

«Для содержания объектов водоснабжения и водоотведения в нормативном состоянии минимально необходимый тариф на 2019 год должен составлять 36 рублей по водоснабжению и 30 рублей по водоотведению», – сказал докладчик.

Егоров подчеркнул, что установленные для города тарифы являются одними из самых низких в Приволжском федеральном округе и среди городов-миллионников. «Их уровень не удовлетворяет всем потребностям предприятия при действующих тарифах 19 рублей по водоснабжению и 16 рублей по водоотведению, что соответствует цене в две копейки за литр подаваемой воды. Например, семья из пяти человек тратит в среднем 10 тыс. литров воды в месяц, а платеж за нее составляет всего лишь 360 рублей», – констатировал он.

Докладчик пояснил, что при установлении предлагаемых тарифов привлеченные средства составят более 2 млрд рублей ежегодно, что позволит приводить сети в безаварийное состояние и улучшать качество водоснабжения.

Директор «Водоканала» также рассказал о работах по модернизации и реконструкции инженерной инфраструктуры города. «В связи с этим предлагаю внести изменения в действующее законодательство в части включения инвестиционной надбавки в тарифы на услуги холодного водоснабжения и водоотведения. Вследствие этого предприятие получит дополнительно ежегодно 200 млн рублей. В тарифе эта надбавка будет равняться одному рублю и 30 копейкам», – заключил он.

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