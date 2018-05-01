Минниханов заявил о необходимости находить новые рынки сбыта для продукции РТ

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). Татарстан должен находить новые рынки сбыта для производимой в республике промышленной продукции. Об этом Президент РТ Рустам Минниханов заявил на традиционном заседании медиаклуба при Полпредстве региона в РФ.

Минниханов напомнил о глубокой интеграции Татарстана в мировую экономику, так как примерно половина продукции промышленности республики идет на экспорт. Именно этим он объяснил необходимость посещать зарубежные страны и принимать у себя иностранные делегации, отмечает пресс-служба Президента РТ.

Отдельно Рустам Минниханов обратил внимание на активное взаимодействие Татарстана со странами Азии и с исламским миром, в том числе и в рамках работы Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».

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