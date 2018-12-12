Страны ЕАЭС намерены ввести единую электронную валюту

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). Страны Евразийского экономического союза могут ввести единую электронную валюту для расчетов друг с другом. Об этом пишет газета «Известия».

Как рассказала изданию председатель правления Национального платежного совета Алма Обаева, планируется, что Россия, Беларусь, Кыргызстан, Казахстан и Армения будут использовать единую валюту только для взаиморасчетов в рамках межстрановой торговли, а не как обычные фиатные деньги. При этом остатки на счетах можно будет переводить в них.

Курс новой электронной валюты будет зависеть от курса национальных валют государств ЕАЭС по отношению друг к другу, а также от вклада каждой страны в совокупный торговый оборот, добавила Обаева.

Соответствующее предложение Национального платежного совета поддержало Министерство финансов РФ. По словам замглавы ведомства Алексея Моисеева, свои электронные деньги нужны ЕАЭС для облегчения взаимных расчетов в условиях риска внешних санкций.

В курсе этой идеи и в Государственной Думе России, а вот в Евразийскую экономическую комиссию официальные предложения о введении электронной валюты для взаиморасчетов пока не поступали.

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