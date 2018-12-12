Росстат улучшил прогноз роста ВВП страны в III квартале

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). В III квартале 2018 года ВВП России увеличился на 1,5% в годовом выражении. Это следует из материалов Росстата, размещенных на его сайте.

Ранее статистическое ведомство предварительно оценивало рост ВВП страны за III квартал в 1,3%. Таким образом, теперь оно улучшило свой прогноз.

Всего, по оценке Росстата, за январь – сентябрь 2018 года ВВП РФ вырос на 1,6% год к году.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», Центробанк понизил прогноз роста ВВП страны в текущем году до 1,6–1,7% вместо 1,7–1,8%, а Всемирный банк, напротив, повысил его до 1,6% с прежних 1,5%.

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